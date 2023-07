L’Accademia dell’alta tecnologia "Valorizziamo le attitudini dei giovani"

FIRENZE

Iscrizioni al via per la Tech Academy della Toscana i cui corsi sono in partenza a ottobre. Si tratta di Its Prime, l’Accademia toscana per l’alta tecnologia, che vedrà partire sette percorsi dedicati a meccanica, elettronica e informatica, dedicati a giovani con la passione per la tecnologia e pensati per rispondere alle esigenze delle imprese dei territori di Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa, Pontedera e Massa Carrara. Gli Its, acronimo di "Istituti tecnici superiori" hanno aperto una terza via tra lavoro post diploma e Università e si configurano, appunto, come accademie di formazione altamente qualificanti. Il loro obiettivo è inserire giovani tecnici nei comparti economici più strategici del territorio.

I punti di forza di questi percorsi, che hanno una percentuale di occupati superiore all’80%, sono: la formula snella, biennale; la presenza di docenti imprenditori; un collegamento diretto con il mondo dell’impresa grazie alle tante ore di stage (oltre 800); laboratori tecnologici per un approccio formativo pratico; costo accessibile, grazie al contributo della Regione. La Tech Academy della Toscana è aperta ai giovani dai 18 ai 35 anni, in possesso di diploma di maturità superiore che vogliono andare a lavorare nell’industria 4.0. Un mercato che richiede competenze altamente specifiche: su questo fabbisogno si sviluppa la proposta formativa di Fondazione Prime che guarda a tutta la Toscana e ha, per ciascun distretto industriale, un percorso mirato all’ingresso nelle aziende più prestigiose e produttive.

Ma cosa potranno fare i ragazzi che sceglieranno questo percorso formativo? Per esempio progettare una sonda spaziale o uno scandaglio sottomarino, digitalizzare un oggetto fisico, integrare la robotica nella gestione dei processi di lavoro. Dei sette percorsi di formazione attivati, a Firenze ce ne sono tre focalizzati su meccatronica, automazione e informatica industriale: SmartTech, ManuMech e DigiWorks. A Lucca ecco il corso PaperPro, pensato per l’industria cartaria; a Pistoia "EcoRail" per lavorare nel comparto ferroviario e, ancora, Robomatic, a Pontedera; e NeoMech, a Massa Carrara. Le competenze sono le più variegate e vanno dalla robotica al cloud computing, passando per additive manufacturing, cybersecurity, realtà aumentata e internet of things.

Le aziende, oltre cento, pronte ad aprire le porte ai giovani diplomati, sono le più importanti della Toscana, incluse Baker Hughes, Hitachi e Leonardo, solo per citarne tre. Per scoprire i nuovi percorsi, in partenza a ottobre 2023, l’Its Prime è impegnato fino a settembre nella presentazione dell’offerta formativa attraverso open day, in presenza e digitali, e laboratori hi-tech in cui saranno presentate ai giovani le ultime tecnologie per la nuova rivoluzione industriale e le diverse forme di collaborazione tra Accademia Prime, giovani e industria. Per info e iscrizioni è possibile consultare il sito web della Fondazione Its Prime wwww.itsprime.it dove si possono scaricare i progetti formativi dei sette corsi in partenza a ottobre 2023.

Lisa Ciardi