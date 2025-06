"Laboratori didattici per gli studenti"

Conoscere il territorio vuol dire conoscere chi, tutti i giorni, rappresenta un presidio sanitario per i cittadini, come il farmacista. Grazie a Farmacie Comunali Pisa S.p.A., i piccoli partecipanti al Campionato di Giornalismo de La Nazione di Pisa hanno avuto modo di conoscere meglio questo ruolo fondamentale: un’occasione per far crescere cittadini più consapevoli e attenti al proprio benessere, "pazienti sani".

Andrea Porcaro D’Ambrosio (foto), amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa, cosa significa avvicinare i bambini al farmacista?

"Promuovere fin da piccoli una cultura della salute che passa attraverso prevenzione, cura, rispetto di sé stessi e delle professioni sanitarie. Il farmacista è il riferimento accessibile quotidianamente, che dispensa medicinali, educa alla salute facendolo con sostegno, empatia e ascolto".

Dai temi cosa pensano i bambini dei farmacisti? "Hanno saputo coglierne l’aspetto più umano: quello dedito al consiglio, descrivendolo come una persona gentile, sempre pronto ad aiutare. Hanno mostrato come il farmacista sia non solo un professionista della salute, ma una persona di fiducia per tutti".

Sono spunti per potenziare i servizi al territorio? "Assolutamente. Il confronto con i giovani è sempre stimolante: ci offre uno sguardo fresco, a volte inaspettato, su come viene percepito il nostro lavoro. Farmacie Comunali Pisa, coinvolgendo i ragazzi ambisce a sensibilizzare anche le famiglie, contribuendo a diffondere una cultura sanitaria basata sulla prevenzione, con la fiducia delle famiglie ne farmacista come elemento imprescindibile di una presenza forte e capillare sul territorio".

Avete in mente altri progetti per i bimbi?

"Vorremmo sviluppare laboratori didattici in farmacia e a scuola, per spiegare la salute, l’igiene e l’uso corretto dei farmaci. Pensiamo anche a giornate a ‘porte aperte’ nelle farmacie, dove i bambini possano vedere da vicino il nostro lavoro e partecipare ad attività educative e ludiche. Per noi l’obiettivo è educare divertendo e creare un legame positivo tra i piccoli e il mondo della salute".

M.F.