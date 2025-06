"La vocazione green interpretata dai ragazzi"

LA SPEZIA

Tutela e salvaguardia del territorio e uso consapevole della risorsa idrica in un contesto sempre più influenzato dai cambiamenti climatici e dalla necessità di sostenibilità. Queste le attività istituzionali svolte quotidianamente dal Canale Lunense che grazie a ‘Cronisti in classe’ sono state fatte toccare con mano anche ai ragazzi di alcune delle classi che hanno aderito al Campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. È il secondo anno che il Consorzio Canale Lunense aderisce come sponsor al Campionato di Giornalismo, aprendo il proprio ente a diverse classi degli istituti scolastici per lezioni e visite guidate. "Serve essere curiosi e avere uno spirito critico per poter cogliere come opportunità tutte quelle che sono le criticità che i giorni nostri ci mettono davanti – ha dichiarato durante la premiazione la presidente Francesca Tonelli (nella foto) –. Come Consorzio abbiamo deciso di premiare quattro classi che hanno partecipato al concorso sviluppando con particolare efficacia il tema che avevamo proposto". Per l’ente di via Paci a Sarzana, i giovani sono una componente fondamentale: dal centenario del marzo 2023, quasi mille studenti delle scuole primarie e secondarie hanno visitato le strutture del Consorzio, tra cui alcuni ragazzi del progetto Erasmus ’Save the Planet’ provenienti da Spagna, Grecia e Turchia, oltre ai neo-laureandi in Architettura dell’Università di Genova. Ma non è tutto. Nel corso dell’anno corrente, il Consorzio, in collaborazione con l’associazione ‘Amici di Luni’, lancerà anche l’iniziativa ’L’acqua racconta la nostra storia’, che esplorerà l’evoluzione dei sistemi di irrigazione e bonifica nella Val di Magra attraverso incontri didattici e visite guidate".