La vincitrice è... la scuola media di Rosia!. Oltre 600 al PalaOrlandi per la festa finale

Un’esplosione di gioia. Poi gli studenti sono scesi dagli spalti del palazzetto riversandosi sul parquet per godersi il primo posto sul podio di ’Cronisti in classe 2025’, mentre al PalaOrlandi risuonavano le note dei ’Queen’ con la loro ’We are the Champions’. E’ stata dunque Rosia ad essere incoronata ’regina’ della sfida fra studenti delle elementari e delle medie che ha appassionato i ragazzi guidati da insegnanti pronti ad assecondarli ed indirizzarli nel percorso. Tutti in piedi, autorità e compagni di viaggio dell’edizione numero 23, per applaudire le scuole giudicate più brillanti dalla giuria. Che era composta dalla Fondazione Mps, dal Gruppo stampa autonomo di Siena, da Banca Centro Toscana Umbria e dall’Ufficio scolastico provinciale di Siena.

Seconda classificata? E’ stata la classe 2D dell’Istituto comprensivo 2 ’Di Cambio’ di Colle Val d’Elsa mentre la medaglia di bronzo è andata alla scuola media di Castiglione d’Orcia. Il premio per la migliore immagine a corredo delle pagine realizzate è andato all’Istituto comprensivo ’Virgilio’ di Acquaviva di Montepulciano. E le più cliccate on line? A conquistare il primato delle votazioni digitali è stata la 2A dell’istituto ’Mattioli’ di Siena mentre il Premio Green è stato assegnato alla scuola media di Radicofani.

Decine poi i riconoscimenti consegnati dai compagni di viaggio agli oltre 600 studenti che hanno raggiunto il PalaOrlandi con scuolabus e treni da ogni parte del Senese, qualcuno usufruendo anche del servizio di bus navetta dalla stazione al palazzetto (e ritorno) possibile grazie ad una sinergia con Autolinee toscane e Provincia di Siena. Una cerimonia ’rock’, tutta dedicata ai ragazzi che non si sono certo fatti pregare quanto a selfie e fotografie durante la consegna dei riconoscimenti. Studenti che hanno reso frizzante l’atmosfera diventando improvvisamente silenziosissimi solo prima dell’annuncio di ogni vincitore di premi, targhe, medaglie, maxi assegni e viaggi.

Una bella festa di fine campionato che ha consentito a La Nazione di abbracciare idealmente tutti i suoi protagonisti.

Laura Valdesi