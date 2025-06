"La sensibilità ambientale per il nostro futuro"

Roberto Renai*

GROSSETO

I nostri complimenti vanno a tutti gli studenti che hanno partecipato a “Cronisti in Classe” accettando la sfida di cimentarsi con il mestiere del giornalista e approfondire tematiche complesse e di grande attualità, tra le quali il tema dell’acqua e della tutela della risorsa idrica. I lavori realizzati sono davvero interessanti e ben fatti, a dimostrazione del valore di questo progetto che dà voce alle nuove generazioni, in un mondo che non sempre le sa ascoltare.

Anche quest’anno Acquedotto del Fiora ha sostenuto attivamente “Cronisti in Classe” e premiato le classi che hanno scelto di trattare il tema dell’acqua, restituendoci pagine di giornale ricche di dati, notizie e spunti di riflessione.

A loro abbiamo voluto donare il Premio speciale “Andare alla fonte – Alla scoperta delle nostre sorgenti”: una pergamena con un attestato di premiazione e, soprattutto, un biglietto andata e ritorno per un’intera giornata sul Monte Amiata, con visita alle sorgenti e al Museo dell’Acqua e la possibilità di svolgere attività formative e ricreative all’aria aperta. Il nome del premio “Andare alla fonte” racchiude in sé un duplice significato: si riferisce sia al mestiere del giornalista (la fonte della notizia), sia alle visite alle sorgenti, che nel 2024 hanno registrato oltre 4.230 presenze, con un incremento del 74% negli ultimi due anni, con grande partecipazione delle scuole del territorio.

Per Acquestto del Fiora, che gestisce il servizio idrico integrato portando l’acqua nelle case di tutti e restituendola pulita all’ambiente, veder crescere l’interesse e la consapevolezza intorno alla risorsa idrica è estremamente importante, a maggior ragione in un’epoca caratterizzata dagli effetti dei cambiamenti climatici. Spirito critico, senso civico e sensibilità ambientale sono elementi imprescindibili per costruire un futuro migliore, con un’attenzione particolare a temi quali la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente, l’innovazione, l’economia circolare e la transizione ecologica ed energetica. Grazie e ancora complimenti a tutti i Cronisti in Classe!

*Presidente Acquedotto del Fiora