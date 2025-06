La redazione a scuola. I prof e il concorso: "Scrivere per capire il mondo e se stessi"

"Partecipare è un’ottima occasione per permettere agli studenti di sviluppare competenze, seguendo le attitudini personali di ciascuno". È il pensiero condiviso da molti insegnanti al termine della diciottesima edizione del Campionato di Giornalismo. In particolare, chi ha preso parte sia alle edizione precedenti sia a quella attuale sottolinea l’importanza di un’esperienza che riesce ogni volta a coinvolgere e appassionare. Vedere i propri articoli pubblicati sulle pagine di un quotidiano ha dato agli studenti una grande spinta: li ha motivati, li ha aiutati a prendere consapevolezza delle proprie capacità e ad aprire gli occhi sulla complessità del mondo in cui vivono. Molti hanno colto questa occasione per mettersi in gioco su argomenti di forte attualità, mostrando spirito critico e grande maturità. I temi affrontati spaziano dal riscaldamento globale alla tutela dell’ambiente, dalla sostenibilità alle emergenze urbane, senza tralasciare la legalità, il degrado delle città e la necessità di valorizzare il patrimonio culturale.

I ragazzi hanno saputo raccontare anche il disagio giovanile, gli stili di vita, l’importanza di una corretta alimentazione e le sfide della ricerca scientifica. Molto apprezzati sono stati anche gli articoli sul mondo del volontariato e su come le nuove generazioni vivono il rapporto con i social network e i media digitali. Il giudizio complessivo sull’iniziativa è dunque più che positivo: un’esperienza formativa, coinvolgente e, per molti, indimenticabile. La possibilità di lavorare in gruppo ha inoltre stimolato la collaborazione e il dialogo tra pari, rendendo l’apprendimento più dinamico e partecipato. In molte scuole, il progetto è diventato un vero e proprio laboratorio permanente. È stato anche un modo per avvicinare i più giovani al mondo alla lettura del quotidiano, aiutandoli a distinguere le fonti affidabili e a riflettere sul valore dell’etica giornalistica. Un percorso che ha messo in luce l’importanza di esprimersi con chiarezza, rispetto e responsabilità.