"La prevenzione dai figli ai padri"

Mettersi alla guida è un atto di grande responsabilità perché impugnando il volante si ha in mano, metaforicamente ma anche no, la vita propria e quella degli altri. Un gesto che non si può prendere sottogamba con atteggiamenti imprudenti o uso di alcol e droghe. Per questo Francesco Bianchi, direttore dell’Automobile Club Italia (Aci) di Pisa ha voluto sensibilizzare i giovanissimi partecipanti al Campionato di Giornalismo de La Nazione di Pisa con una traccia sull’importanza di guidare in piena forma.

Direttore, quanto è importante che i bambini capiscano come mettersi al volante?

"I rischi legati alla guida in stato d’ebbrezza o sotto droghe deve essere compreso fin dalla più tenera età. Un bambino deve sapere che la guida deve essere effettuata con piene facoltà mentali e sensoriali, per evitare e prevenire collisioni e incidenti".

I piccoli possono aiutare a sensibilizzare i genitori?

"Assolutamente. Creare dei futuri automobilisti consapevoli ha sicuramente un impatto positivo anche sui genitori, utenti della strada attuale, per l’inevitabile interlocuzione coi figli nella loro funzione educativa". In quest’ottica ‘Cronisti in Classe’ vi ha aiutato?

"Le vincitrici del campionato hanno inquadrato bene le tematiche di sicurezza stradale. Questo ci sprona a rafforzare l’impegno con le nuove generazioni, un obiettivo che Aci Pisa porta avanti con il Ministero della Pubblica Istruzione con ‘EduStrada’ e ‘Trasportaci’".

Avete in programma altre iniziative per i bambini? "Vogliamo rilanciare il progetto Imparare Giocando che prevede per le elementari la realizzazione di un percorso teorico-pratico di educazione stradale che si conclude con prove sul circuito a bordo di kart attraverso un percorso allestito con segnali stradali dove bisogna rispettare le regole del Codice della Strada. Dobbiamo proseguire l’opera di prevenzione degli incidenti come missione istituzionale dell’Aci".

