La passione è la vostra forza

C’è un filo dolce che lega generazioni di pratesi, ed è quello di Cipriani Dolciumi. Un nome che, dal 1927, rappresenta la passione per le “cose buone” e il radicamento nel territorio. Oggi questa storica azienda sostiene con entusiasmo il Campionato di Giornalismo de La Nazione, l’iniziativa che coinvolge studenti delle scuole elementari e medie e che ogni anno coltiva le giovani penne del futuro. Una iniziativa pensata per i giovani che Alimont Cipriani Dolciumi ha deciso di sposare. La storia di Alimont inizia quasi un secolo fa, quando Agostino Cipriani, già attivo nella vendita di lievito di birra ai panifici, decide di avviare un’attività al dettaglio di dolciumi, cioccolato, liquori e bomboniere. La sua intuizione si rivela vincente e, di generazione in generazione, la piccola bottega diventa un punto di riferimento per tutta la città. Negli anni del dopoguerra, la passione si rinnova: accanto ai dolci arrivano gli articoli da regalo e le celebri ceste natalizie, i “ceppi”, confezionati con cura artigianale per l’Epifania, che all’epoca era la vera festa invernale. La qualità dei prodotti e l’attenzione al dettaglio trasformano Cipriani Dolciumi in un simbolo delle festività pratesi.

Oggi, nel 2025, l’azienda continua a crescere senza mai perdere il legame con la sua storia. Dalla sede di via Battisti, porta avanti la sua missione di gusto e qualità, affiancando iniziative come il Campionato di Giornalismo, in cui riconosce i valori dell’impegno, della creatività e della crescita personale.

Sostenere i giovani che si avvicinano al mondo della scrittura è un modo per restituire qualcosa alla città e per investire in un futuro fatto di talento e passione, proprio come quello che Cipriani mette, da quasi cento anni, in ogni confezione.