La Masaccio sale sul podio. Scatta la festa dei baby cronisti

Un boato, di gioia. Nell’Auditorium dell’ospedale San Donato, l’entusiasmo è alle stelle. Sul podio dei Cronisti in Classe salgono i ragazzi della 2C Masaccio di San Giovanni Valdarno: sono i vincitori assoluti del campionato di giornalismo. E se la provincia fa da protagonista, il secondo premio torna in città e tra le mani degli alunni della IV Novembre, mentre i colleghi della 5A "Anna Frank" di Indicatore mostrano soddisfatti il riconoscimento per il terzo classificato. Seicento studenti arrivati da tutta la provincia, animano una mattinata ricca di emozioni e attese. L’attesa di scoprire chi ha vinto, l’adrenalina della foto che resterà tra i ricordi più cari. Il premio Green va alla 5A "Bettini" dell’istituto Piero della Francesca che con le sette classi in concorso si aggiudica numerosi riconoscimenti. La cura nel disegno e la capacità creativa: i ragazzi della 2A Margaritone vincono il primo premio, "tallonati" dalla 2A della Media Sanarelli di Pratovecchio-Stia. I protagonisti del premio Internet, assegnato dalla giuria del web per il lavoro più cliccato, sono i ragazzi della 5C Curina-Severi. Il caposervizio della Nazione Federico D’Ascoli sfoglia l’elenco dei vincitori sottolineando il valore di un appuntamento formativo che porta i ragazzi a misurarsi con una competizione calibrata sulla creatività e sui temi di attualità da approfondire. Concetto che torna nelle parole delle autorità che partecipano alla cerimonia evidenziando il valore di un progetto sul piano educativo e culturale. Lo richiamano, tra gli altri, il presidente della Provincia Alessandro Polcri, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli che consegna la bandiera del Pegaso ai vincitori della sezione voluta dall’Assemblea toscana. Ventitrè edizioni di Cronisti in classe sono un traguardo importante dal quale ripartire. Per tutti, resterà una giornata speciale.