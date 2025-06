La grande festa con i ragazzi. Oltre 450 alunni e tanti premi

PRATO

Edizione record per il Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione, giunto alla sua 23esima edizione. Un traguardo importante per un progetto che continua a crescere, coinvolgendo numeri sempre più significativi e mantenendo vivo lo spirito originario: avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e della scrittura, offrendo loro un’esperienza concreta di giornalismo attivo. Nato da un’intuizione della redazione di Prato 23 anni fa, il concorso si conferma una delle iniziative più longeve e partecipate. Basta dare uno sguardo ai numeri: quest’anno sono stati oltre 450 gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città e della provincia che hanno vestito i panni di cronisti, articolisti e intervistatori.

Tanti premi e tanti sponsor al nostro fianco. Il primo classificato è stata la 3D della media Fermi, al secondo posto la 5D della elementare Lorenzo Il Magnifico, al terzo posto il Convitto Cicognini con le classi 2C e 3A. Premio green per Cuore Immacolato 5A, a fare incetta di click è stata la 4A del Cuore Immacolato mentre il premio per la migliore vignetta è andato alla 1D del Pontormo. Per i riconoscimenti speciali: Publiacqua ha premiato Cuore Immacolato 5A, Estra la 1C della Ser Lapo Mazzei, mentre Alia ha premiato la 1F della media Buricchi. La Regione ha riconosciuto il lavoro della 5C della Lorenzo Il Magnifico mentre il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ha premiato la 4A della scuola Salvo D’Acquisto. ChiantiBanca ha premiato Santa Gonda 5A, Lorenzo Il Magnifico 5D, San Niccolò 2A, Cuore Immacolato di Maria 5B. Conad: Pontormo 2B, Marco Polo 1C, San Niccolò le classi 2B e 2C e la 5D e 5A della Lorenzo Il Magnifico. Per tutte le classi partecipanti una visita guidata al Museo del Tessuto e un cadeau dolciario di Alimont.

Silvia Bini