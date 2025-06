"La gita si fa green: un futuro eco"

La gita si fa "green" secondo i piccoli cronisti premiati da Belvedere Spa, sponsor del Campionato di Giornalismo 2025. Da anni la società porta avanti questa visione cercando di spostare l’interesse dei più piccoli verso la realtà che li circonda.

Direttrice Arianna Merlini, cosa vi ha colpito di più?

"L’attenzione che i ragazzi stanno sempre più sviluppando verso il viaggio/gita eco-sostenibile è incoraggiante. Il nostro impianto di trattamento e smaltimento rifiuti è divenuto luogo di interesse con migliaia di ragazzi che transitano con la famiglia o con gite scolastiche. È cambiato il modo di approcciarsi, esiste sempre più interesse verso una realtà considerata anni fa soltanto in modo negativo".

Quali le prossime attività?

"Il nuovo libro ‘Tutto è speciale se osservi bene’ dello psicologo Luca Mazzucchelli, con le illustrazioni di Giulia Telli ed edito da Giunti. Il volume affronta, in chiave narrativa, il tema del pregiudizio e trova un esempio plastico proprio nella discarica, e come dietro questo, possa nascondersi tutta un’altra realtà". Ogni anno registrate un successo di presenze. Quali sono le sfide per il futuro?

"Nel 2024 in discarica abbiamo avuto 27.000 presenze, di queste un target sempre più attivo è proprio quello dei ragazzi ma anche dei bambini per i quali organizziamo cacce al tesoro sul tema green e arte contemporanea; mentre per gli adulti, oltre a visite guidate, proponiamo del materiale turistico informativo per continuare la loro esperienza fuori dall’impianto. La nostra intenzione è continuare un percorso di sviluppo di un’attività industriale sempre in linea con progetti eco-compatibili. Il nostro impianto viene scelto per shooting fotografici, matrimoni, canvas aziendali, oltre ad eventi musicali come il concerto di musica elettronica di Ayura il prossimo 12 luglio".

