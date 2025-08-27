La "forza nascosta" e le competenze per il futuro

Dietro un’etichetta spesso riduttiva e ingenerosa, gli istituti tecnici custodiscono una forza silenziosa che sostiene l’ossatura produttiva del Paese. In queste aule si formano competenze che uniscono rigore metodologico, dimestichezza con strumenti avanzati e capacità di leggere fenomeni complessi. La loro specificità sta nella sintesi fra conoscenza teorica e applicazione concreta, capace di dare forma a professionalità versatili. Qui, la cosiddetta 'forza nascosta' si manifesta nell’allenamento quotidiano al pensiero critico applicato, nella risoluzione di problemi e nella progettazione di soluzioni innovative. Ogni attività, infatti, come lavorare sui modelli, condurre delle prove o interpretare i dati, affina al contempo abilità logiche e operative. Eppure, la percezione pubblica fatica tantissimo a coglierne il valore, spesso ingabbiata in una gerarchia scolastica che ne sminuisce il peso. Al contrario, riconoscere la forza nascosta degli istituti tecnici significherebbe attribuire pari dignità a un percorso che è tutt'altro che un’alternativa minore, ma un laboratorio di crescita intellettuale e professionale. È in questi luoghi che si forgia una parte decisiva del futuro, personale e dell'economia italiana, con la stessa ambizione e centralità di qualsiasi altra via formativa.