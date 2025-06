La cura del fisico aiuta la mente

È il primo anno che Overphysio sostiene il Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione, e lo fa con entusiasmo, nella convinzione che la crescita e la formazione dei giovani debbano passare tanto dalla cultura generale quanto da quella del corpo. Prendersi cura di sé, infatti, comincia proprio da una maggiore consapevolezza fisica.

"Siamo felici di accompagnare questi ragazzi in un percorso tanto stimolante – spiegano da Overphysio – perché lo sport, al pari della scrittura, insegna disciplina, fiducia in se stessi e spirito di squadra".

Che si tratti di basket, calcio, pallavolo o atletica, muoversi regolarmente significa crescere più forti

e coordinati, sia nel corpo che nella mente.

Ma attenzione: allenarsi senza una buona

preparazione può causare infortuni fastidiosi.

Per questo Overphysio mette al centro la fisioterapia non solo come cura, ma soprattutto come prevenzione. Avere una postura corretta, muscoli elastici e un corpo bilanciato riduce il rischio di dolori e traumi. Il centro, all’avanguardia nel settore, lavora ogni giorno con giovani atleti, aiutandoli a potenziare

il fisico in modo sicuro, anche in piscina riscaldata, ambiente ideale per il recupero o per esercizi a basso impatto. La prevenzione è la chiave per divertirsi nello sport senza stop indesiderati. E prendersi cura di sé oggi vuol dire costruire basi solide per il domani. Prendersi cura del proprio corpo da giovani significa costruire basi solide per il futuro. Affidati a chi conosce il tuo mondo: Overphysio è dalla parte dei giovani atleti.