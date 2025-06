"La cultura del mare è banco di prova"

LA SPEZIA

Con profonda soddisfazione, il Presidente del Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti, Rudy Biassoli, si congratula per l’ottima riuscita della 23esima edizione del concorso scolastico ’Cronisti in Classe’, che ha coinvolto studentesse e studenti delle scuole del territorio spezzino. "È davvero emozionante – afferma Biassoli – vedere tanti giovani mettersi in gioco con curiosità e impegno nel mondo della scrittura e della cronaca. La cultura giornalistica, coltivata già tra i banchi, rappresenta uno strumento fondamentale per formare cittadini attenti, capaci di osservare la realtà e di raccontarla con spirito critico e consapevolezza". Il presidente sottolinea l’importanza di valorizzare, anche attraverso la scrittura, la cultura del mare, che da sempre caratterizza il nostro territorio: "Le storie della gente di mare, le sue tradizioni e professioni, meritano di essere narrate e tramandate. Chi vive e lavora sul mare sa quanto contino valori come il rispetto, la solidarietà e la perseveranza. Ritrovare questi temi nei lavori dei ragazzi è stato davvero emozionante". Un sentito ringraziamento va anche a chi ha reso possibile tutto questo: ai giornalisti che hanno seguito e guidato il progetto con competenza e passione, e ai docenti, veri motori dell’educazione, che hanno saputo stimolare nei ragazzi l’amore per la scrittura e l’interesse per ciò che li circonda. Il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti, orgoglioso sponsor dell’iniziativa, rinnova il proprio impegno a sostegno dei giovani e della cultura. "Siamo felici di aver contribuito a un progetto così significativo – conclude Biassoli – e auguriamo a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti di proseguire con entusiasmo nel loro cammino, continuando a raccontare il mondo – e magari il mare – con occhi curiosi e parole sincere".