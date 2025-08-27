La crescita del mercato dell’usato

La crescita del mercato del libro usato è ormai una realtà. E la tendenza, secondo le ultime stime, si confermerà anche per questo anno scolastico 2025-2026. Tra le motivazioni che conducono ad un tale successo, il primo, innegabile vantaggio, è rappresentato dal prezzo: i libri usati possono costare fino al 70% in meno rispetto a quelli nuovi, permettendo di accedere ad un numero maggiore di volumi e di alimentare la passione per la lettura, senza pesare troppo sul budget. In secondo luogo, viene premiata anche la sostenibilità. L’acquisto di libri usati è infatti un gesto ecosostenibile: prolungando la vita di un libro già esistente, si riducono sprechi e consumi, favorendo al tempo stesso un minor impatto ambientale.