La crescita del mercato dell’usato

Domenica 24 Agosto 2025

Alberto Mattioli
27 ago 2025
Tendenza / Una realtà che favorisce anche un minor impatto ambientale

I libri usati possono costare fino al 70% in meno rispetto a quelli nuovi

I libri usati possono costare fino al 70% in meno rispetto a quelli nuovi

La crescita del mercato del libro usato è ormai una realtà. E la tendenza, secondo le ultime stime, si confermerà anche per questo anno scolastico 2025-2026. Tra le motivazioni che conducono ad un tale successo, il primo, innegabile vantaggio, è rappresentato dal prezzo: i libri usati possono costare fino al 70% in meno rispetto a quelli nuovi, permettendo di accedere ad un numero maggiore di volumi e di alimentare la passione per la lettura, senza pesare troppo sul budget. In secondo luogo, viene premiata anche la sostenibilità. L’acquisto di libri usati è infatti un gesto ecosostenibile: prolungando la vita di un libro già esistente, si riducono sprechi e consumi, favorendo al tempo stesso un minor impatto ambientale.

© Riproduzione riservata