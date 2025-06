"La bellezza di leggere libri"

LA SPEZIA

Prima dell’inizio della nuova edizione di ’Cronisti in classe’ abbiamo spiegato perché la nostra azienda riconosce l’importanza di questo progetto finalizzato a promuovere una campagna di sensibilizzazione verso i bambini e gli adolescenti. Li vediamo, spesso distratti da una molteplicità di stimoli, rapiti dagli schermi dello smartphone e del computer: una condizione che rischia di far dimenticare loro il piacere della scrittura e della lettura. E, a questo proposito, non è un caso che nel nostro show-room abbiamo promosso da tempo un servizio di book -crossing, con cui offriamo gratuitamente libri e chi lo desidera ne può portare a casa uno, per poi renderlo o sostituirlo con un altro. Panuccio, la nostra azienda, è lieta di aver deciso di sponsorizzare questo concorso, di cui ha amato fin da subito la fortissima dimensione umana, l’aspetto marcatamente sociale e l’imprinting volto a incoraggiare i nostri ragazzi. Quanto visto, uscita dopo uscita ha confermato, infatti, l’importanza del dedicarsi alla scrittura, alla lettura, all’osservazione, alla sintesi, all’elaborazione. Tutti i fondamenti del lavoro giornalistico. Come nelle premesse, ’Cronisti in classe’ si è trasformato in un gioco divertente e ha creato un ponte con la realtà sociale degli adolescenti e con le loro autonomie. Nello specifico, abbiamo apprezzato la sensibilità dei giovani nei confronti dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile: crediamo che nei prossimi decenni la nostra sopravvivenza dipenderà da una nuova alfabetizzazione ecologica, che deve iniziare dalla capacità di comprendere i processi della vita e che deve prendersi cura dell’ecosistema di cui facciamo parte, in modo da prefigurare un mondo migliore. Le aziende che trattiamo adottano comportamenti aziendali responsabili e sostenibili. In questo progetto, i piccoli giornalisti renderanno accessibile al grande pubblico le notizie come professionisti dell’informazione.