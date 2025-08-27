ITS, eccellenze troppo poco conosciute: percorsi formativi innovativi con impatto reale

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rappresentano una risposta concreta alle sfide del mercato del lavoro italiano, formando tecnici altamente specializzati in settori strategici. Questi percorsi biennali o triennali, con una durata complessiva di 1.800/2.000 ore, combinano formazione teorica in aula e pratica in azienda, con almeno il 30% delle ore dedicate a stage formativi. Un aspetto distintivo degli ITS è il loro forte legame con le imprese. Ogni corso è progettato in collaborazione con aziende del settore, garantendo che i contenuti formativi siano allineati alle reali esigenze del mercato. Questa sinergia permette agli studenti di acquisire competenze pratiche direttamente applicabili nel contesto lavorativo. Considerati un'eccellenza nascosta nel panorama formativo, in virtù dei risultati occupazionali positivi, persiste una netta discrepanza tra successo in ambito lavorativo e visibilità ed accessibilità degli istituti stessi e il motivo principale è legato al fatto che gli ITS vengono spesso visti come un'alternativa all'iter scolastico 'canonico': una visione limitata che ha la conseguenza di portare a sottovalutare la bontà di questi percorsi. Per tale motivo, oltre a impegnarsi nella diffusione di una cultura che valorizzi la formazione tecnica superiore, è fondamentale promuovere una maggiore informazione e l'orientamento tra gli studenti delle scuole superiori, così come rafforzare la collaborazione tra le istituzioni educative, le imprese e gli enti locali, al fine di garantire che l'offerta formativa risponda in modo efficace alle esigenze del mercato del lavoro. In conclusione, gli ITS rappresentano una risorsa preziosa per la formazione di professionisti altamente qualificati, capaci di affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Investire nella loro valorizzazione, pertanto, è una scelta strategica che ha l'obiettivo di costruire un sistema educativo in grado di rispondere alle reali esigenze della società e dell'economia.