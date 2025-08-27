Intercultura, una vera opportunità: quanto costa e perché conviene studiare all'estero

Se la parola Erasmus, per molti, è ancora un concetto nuovo da apprendere – e si tratta comunque della possibilità di fare un anno all’estero (come minimo) durante il percorso universitario – il termine intercultura, per chi non è avvezzo ai nuovi sistemi di apprendimento con relative modalità didattiche, potrebbe sconvolgere. Nello specifico, si fa riferimento all’opportunità per i ragazzi e le ragazze in odore di diploma di trascorrere un anno all’estero a studiare per poi tornare nel proprio Paese di residenza – in questo caso l’Italia – arricchiti da una nuova visione del mondo. Nella fattispecie del posto dove hanno scelto di trascorrere l’anno scolastico. È una possibilità che affascina molti: in primis perché, nel mondo globalizzato, la platea di riferimento è l’intero. Non esistono, almeno potenzialmente, confini. Il lavoro, così come le opportunità di crescita, può arrivare e trovarsi ovunque. Succede sempre più spesso, infatti, che studentesse e studenti finiscano le superiori in Italia e vadano a studiare all’estero: i motivi di tale scelta possono essere tanti. Dal più banale legato al territorio – “Nella mia città non c’è l’Università che voglio fare" – al più concettuale e ampio bagaglio legato alle possibilità: “All’estero le opportunità di formazione sono diverse e, forse, migliori”. Questo, infatti, pensa – secondo un recente sondaggio ISTAT – la maggior parte degli studenti italiani che, appena può, fugge altrove. Magari, poi, torna ma solo successivamente. L’Italia è diventato un Paese di passaggio. Per quanto riguarda la scelta dei percorsi universitari. Alle superiori, dove c’è la medesima curiosità e sete di apprendimento, il discorso è leggermente diverso. Innanzitutto i costi variano a seconda del periodo preso in esame: il percorso interculturale, infatti, può essere fatto per 2, 3, 6 o 12 mesi. Ci sono diverse possibilità che hanno altrettante tariffe. Questo per quanto riguarda la durata del soggiorno, sul piano pratico invece occorre che l’esperienza di studio all’estero sia riconosciuta dal sistema scolastico italiano. Questo fa sì che i partecipanti possano rientrare nella classe successiva senza ripetere l’anno: una sorta di cooperazione interculturale tra istituti superiori. Ci sono, infatti, scuole che aderiscono all’iniziativa e altre che, invece, preferiscono adottare altre strade con metodologie didattiche diverse incentrate sul territorio. Le esperienze interculturali accrescono gli studenti sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista emotivo: un’esperienza all’estero permette loro di rendersi più autonomi e vivere da soli. Anche se per un breve periodo. Questo li prepara alle esigenze, gli oneri e anche gli onori, della vita adulta. Un’esperienza simile – al Liceo – può essere fatta a partire dal 4° o 5° anno. Prima del Diploma. I costi possono variare: è possibile stimare una spesa che va da 10.000 a 30.000 euro di media.