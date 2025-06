Impegno ricco di entusiasmo. Se ad insegnare sono i ragazzi

Che festa al cinema Goldoni per la premiazione di Cronisti in classe. Si è aggiudicata il primo premio dell’iniziativa de La Nazione la 2^B della Secondaria di primo grado "Michele Rosi", che ha presentato due pagine: una sul cyberbullismo e l’altra sullo sport come strumento formativo. Il secondo posto è andato alla 3^A della scuola "Franca Papi", con due bellissime pagine dedicate alla marcia dell’uguaglianza di genere. Il terzo premio è stato assegnato alle terze del "Rosso San Secondo" per le due pagine dedicate alla scuola che si apre alla comunità. Hanno vinto il premio per i migliori fumetti e vignette, la 3^B e la 3^C della scuola media "Jenco". Il premio Green è stato vinto dalle classe 1^D e 3^ C della scuola media "Pistelli", per lo spirito che gli studenti hanno avuto nella redazione di articoli che parlano della cura del Creato. Ha vinto il premio Superclick la 3^ C della scuola media "Puccini", con l’articolo intitolato: "Il dramma dell’abbandono. Se mi lasci non vale…" dedicato ai nostri amici a quattro zampe.

I premi assegnati da La Nazione sono stati dei coupon per l’acquisto di materiale didattico, ma anche libri, matite e fotografie storiche di Viareggio, consegnati a tutti gli studenti partecipanti all’iniziativa. Ma i riconoscimenti non sono finiti qui, grazie all’impegno degli sponsor. Il premio Regione Toscana è stato assegnato alla 3^A dell’"Eis Versilia e alla 3A della scuola "Franca Papi. A ciascuna delle due classi è stata consegnata una bandiera della Regione Toscana. Il premio Conad è stato vinto dalla 2^B dell’ "Eis Versilia".

Il premio Consorzio Bonifica è infine andato alla 3^C della scuola "Puccini". Insomma la premiazione al cinema Goldoni è stata il giusto suggello al lungo "viaggio", durante il quale gli studenti hanno affrontato, in maniera responsabile e costruttiva, temi anche delicati, grazie al supporto dei docenti.