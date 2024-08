Imparare lavorando: istruzione e formazione professionale grazie al percorso leFP

Il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (chiamato più semplicemente IeFP) è uno dei canali per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge. Con la complessiva riforma della scuola superiore il sistema di IeFP regionale è stato pienamente riconosciuto nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e i titoli rilasciati sono validi – al pari di quelli scolastici – su tutto il territorio nazionale, poiché fanno riferimento a repertori di figure professionali e a standard di competenze concordati a livello nazionale tra tutte le Regioni e lo Stato. Le principali caratteristiche dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono diverse: ad esempio l’offerta di percorsi di IeFP è assicurata sul territorio regionale dalle istituzioni formative accreditate e dalle istituzioni scolastiche superiori statali e paritarie, nonché dalle imprese nel caso dei percorsi formativi rivolti ai loro apprendisti. Dal punto di vista didattico-organizzativo consentono ampi spazi di flessibilità e di personalizzazione offrendo così agli allievi la possibilità di raggiungere le competenze attese secondo le capacità, i livelli di maturazione e gli stili di apprendimento individuali. Anche se assicurano un’adeguata formazione culturale di base, possiedono un carattere meno teorico dei percorsi scolastici, in quanto privilegiano l’apprendimento in contesti pratici (laboratorio). Inoltre, a partire dal 2° anno (e comunque dopo il 15° anno di età) sono previsti periodi di stage obbligatori presso le imprese: non esistono quadri orari generali delle discipline ma devono essere comunque garantite percentuali minime e massime di monte ore dedicato sia all’area delle competenze di base sia all’area delle competenze tecnico-professionali; hanno una durata annuale minima di 990 ore calcolate su ore di lezione di 60 minuti, come nel sistema scolastico e l’anno e il calendario formativo coincidono con quelli scolastici definiti dalla Regione per l’intero sistema di istruzione e formazione. Questi corsi, tra le tante cose, consentono già al termine del terzo anno il diretto inserimento professionale e la spendibilità, nel mondo del lavoro, delle certificazioni e dei titoli acquisiti. I percorsi di qualifica della IeFP hanno la durata di 3 anni a conclusione dei quali gli studenti sostengono un esame finalizzato ad acquisire l’attestato di qualifica professionale di terzo livello EQF. Titolo che consente di accedere ad un quarto anno (non obbligatorio) che offre la possibilità di migliorare la preparazione professionale e di conseguire il “diploma professionale” di quarto livello EQF. È possibile poi rientrare nel sistema scolastico (in particolare nel sistema dell’Istruzione Professionale) per ottenere un diploma di scuola secondaria superiore, previa verifica da parte dell’istituzione scolastica del livello di preparazione dell’allievo ai fini del suo inserimento nella classe adeguata.