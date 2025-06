"Il territorio ci insegna molto"

"Un vostro bisogno un nostro impegno". Essere un punto di riferimento sul territorio è da sempre la cifra delle Farmacie Comunali di San Giuliano Terme, gestite dalla società Farmaq3 srl, e quest’anno tra gli sponsor del Campionato di Giornalismo 2025. Presidente Umberto Mugnaini, cosa le ha lasciato questa esperienza a contatto con le classi?

"E’ stata un’esperienza stupenda. Nei loro lavori i ragazzi hanno raccontato San Giuliano Terme, un territorio che noi conosciamo bene, lavorando quotidianamente a diretto contatto con il cittadino".

In farmacia si può fare educazione sanitaria ai più piccoli?

"Certo, i nostri farmacisti sono a disposizione per offrire alle classi primarie del territorio seminari e interventi mirati sull’educazione sanitaria di base e sul benessere".

Nel tempo le farmacie si sono trasformate: oggi i servizi sono sempre più sviluppati e accessibili...

"Sì, tra i principali servizi che offriamo: attivazione della tessera sanitaria, prenotazioni visite specialistiche Cup, pagamento ticket. Controllo gratuito per la misurazione di pressione, glicemia e colesterolo. Campagne gratuite per il controllo di udito e vista. Nell’ambito della telemedicina si può effettuare e applicare Holter pressorio e cardiaco, misurazione Ecg. Su appuntamento, si può usufruire dell’attività di un infermiere".

Siete molto attivi anche sul fronte del volontariato… "La società collabora attivamente con le associazioni di volontariato come la Pubblica Assistenza e la Caritas per progetti a sostegno delle famiglie che ci vengono segnalate. Partecipiamo sempre alle iniziative di promozione del territorio come "La notte Bianca di Metato", la "Sagra della fragola di Sant’Andrea in Pescaiola" e la "Sagra degli Schiaffoni di Campo". Abbiamo collaborato a progetti di cooperazione internazionale con Libano, Bielorussia e Sri Lanka".

I. V.