"Il tema 2026? I bimbi e la Serie A"

Sport e passione nel solco di benessere e sane abitudini: questa è la missione aziendale di PharmaNutra e anche il fil rouge delle tracce che ha proposto alle scuole per l’edizione 2024/25 del Campionato di Giornalismo de La Nazione di Pisa. Tra creare viaggi in barca a vela o l’invenzione che rivoluzionerà il mondo, la società pisana di farmaceutica ha fatto scrivere agli alunni dei sogni a occhi aperti.

Roberto Lacorte, amministratore delegato di PharmaNutra, perché la barca a vela?

"Per condividere coi bambini una nostra grande passione. E direi che è stato colto in pieno il senso dell’andare per mare: il gruppo e la cooperazione".

Un tema che vi è piaciuto?

"La 3A Oberdan nel suo articolo, con la frase come "Dopo un’onda ci siamo rialzati aiutandoci a vicenda", spiega perfettamente cosa significa la vela".

Per quanto riguarda ‘l’invenzione che cambierà il mondo’ avete delle preferenze?

"Senza dubbio Gino Domestichino, il robot che stimola mente e corpo e riattiva la voglia di fare nelle persone. Abbiamo apprezzato la percezione dei bambini: hanno capito che se stanno in casa, ai dispositivi elettronici anziché a fare sport, smettono di prendersi cura di se stessi. Ed ecco che Gino Domestichino risveglia in loro le sane abitudini e non si ferma davanti a niente essendo realizzato con un materiale antiproiettile per proteggerlo dalla guerra".

La missione aziendale di PharmaNutra è promuovere benessere e vita sana, le idee dei bambini vi hanno dato spunti?

"Le occasioni di confronto con le nuove generazioni sono importantissime, perché ci sono sempre spunti dai ragazzi. Questo è il motivo per cui siamo contentissimi di supportare La Nazione in questa iniziativa".

Una traccia sul Pisa Sporting Club il prossimo anno?

"Per quanto ci riguarda sarebbe interessante ascoltare le opinioni dei bambini che per la prima volta si saranno goduti la squadra in Serie A: attesa, partite più importanti, fino alle emozioni".