Il talento dei giovani cronisti. Curiosità e senso della notizia

Il teatro pieno di studenti, l’incertezza di aver vinto o meno un posto sul podio, la gioia di un giorno di scuola un po’ diverso. La grande festa per la cerimonia di premiazione della conclusione le Campionato di Giornalismo de La Nazione, è sempre bellissima. Accompagnati dalle insegnanti che li hanno seguiti durante le prove del concorso, quest’anno a partecipare alla competizione sono stati quasi 300 alunni, appartenenti a oltre venti classi di otto scuole della provincia di Pistoia e sono stati celebrati al teatro Bolognini, messo a disposizione dall’amministrazione comunale cittadina. Tanti i premi assegnati dagli sponsor che hanno così rinnovato la loro fiducia al Concorso de La Nazione e ai ragazzi delle scuole medie Frank e Mantellate di Pistoia, Nannini di Quarrata, Sestini di Agliana e Melani di Montale per la Piana oltre alle Libero Andreotti di Pescia e Francesco Berni di Lamporecchio per la Valdinievole a cui si aggiungono anche i più piccoli della 5 elementare di Piteccio, che hanno partecipato. Ad aggiudicarsi il primo premio de La Nazione sono stati gli alunni della la classe 3G della scuola secondaria di primo grado Sestini di Agliana con la pagina dal titolo "Teatro che passione!". Sul podio con loro, come secondi classificati i ragazzi del laboratorio di giornalismo delle medie Libero Andreotti di Pescia con gli articoli sulla "La libreria del borgo dimenticato" mentre il terzo posto è andato alla 2B dell’istituto Berni di Lamporecchio che ha lavorato sul tema della tradizione locale con la pagina "Mulini e frantoi. La storia di Lamporecchio", tutti premiati da Chianti Banca.

La Nazione ha offerto riconoscimenti anche alla 2F delle Frank per la migliore vignetta e i ragazzi sono stati premiati dalla Giorgio Tesi Group. Il riconoscimento Superclic è stato dato da Elisabetta Buiani della Fondazione Caript alla 1A delle Nannini di Quarrata mentre il premio Green invece è andato ai ragazzi delle classi 1A, 1D, 2A, 2D e 3C delle scuole Melani di Montale. Tanti i premi offerti anche da Conad Pistoia, che ha scelto i lavori sulle vacanze verdi dell’istituto Andreotti di Pescia, sullo scherma della 1A delle Nannini di Quarrata, sullo sci della 2A delle Frank di Pistoia e sullo sport del baskin prodotto dalla classe 5A della scuola elementare di Piteccio a cui è andato anche il premio di Alia, per la pagina dedicata ai personaggi di Pinocchio realizzati con materiale di scarto, mentre Autolinee Toscane, ha fatto salire sul palco le classi 1A, 2A e 3A delle scuole Mantellate di Pistoia per la loro pagina sul trasporto pubblico che ha vinto anche il premio dell’ufficio scolastico regionale con i gadget dell’Aci. Ai ragazzi delle Mantellate è andato anche il premio dell’Autorità Idrica Toscana, sul lavoro sui vivaisti pistoiesi e l’acqua. Infine Anbi ha premiato la 2E delle Frank di Pistoia, mentre la presidenza del consiglio della Regione gli alunni della 1D delle Frank.

Arianna Fisicaro