Il progresso comincia già tra i banchi di scuola Ecco perché studiare è così tanto importante

Formare, plasmare, vivere. Questo fa la scuola: allena a essere adulti per diventare uomini e donne migliori. Non nel senso di più bravi o più brave, ma nel senso di pronti. Maturi – da qui anche il termine Maturità – per affrontare la vita con le proprie insidie, emozioni e criticità. L’esistenza avanza anche (e soprattutto) grazie a cultura e intelletto. Idee, studi e proposte di uomini e donne formano e definiscono il mondo di domani. Prima del futuro, però, c’è un presente da vivere e comporre attraverso scelte ben precise. La scuola agevola alcune di queste con il supporto di professionisti e professioniste dedicati. Il docente non è soltanto colui che cerca di tramandare nozioni, dati e capacità. La competenza più grande è quella di capire il mondo che cambia e, sulla base di questo, trasmettere nuovi strumenti che vogliono dire più possibilità nella società civile. Studiare, approfondire, evolversi restano concetti base che devono avere sempre nuovi stimoli. Gli stessi input che daranno gli studenti di oggi nell’avvenire di una società sempre più globalizzata. Al netto di dazi e nostalgie. I confini cambiano, le necessità aumentano: oggi il pubblico di riferimento è il mondo. Occorre avere una visione d’insieme già dai banchi di scuola. Dimentichiamoci, dunque, la scuola primaria e dell’obbligo come un sentiero da percorrere fatto di sole imposizioni. Attualmente, grazie agli Open Day mirati, ciascuno (che sia bambino, ragazzo o genitore) sa già cosa lo aspetta. O cosa potrebbe attenderlo. La vita è un sentiero da percorrere, ma le fermate non sono le stesse per chiunque: uomini e donne hanno punti di contatto, ma anche differenze di vedute e interessi che diventano valori da coltivare. Ognuno con tempi, modi e facoltà differenti. Proprio questa varietà di costumi, interessi, generi e possibilità rende la scuola e l’istruzione più in generale un universo in continua espansione. La domanda aumenta e deve, necessariamente, adeguarsi anche l’offerta: non solo riforme e nuove priorità. Anche una svolta tecnologica: il registro elettronico è soltanto un primo passo, ormai compiuto da tempo, gli strumenti e i nuovi media pongono gli studenti in una condizione diversa rispetto al passato. Non avere paura del progresso, ma abbracciarlo per cercare di camminare insieme; che si tratti di computer, oppure della più moderna Intelligenza Artificiale. Il cambiamento non deve spaventare: lo conferma – restando in tema di didattica – uno dei principi più noti della chimica. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Vale anche e soprattutto per la scuola: le aule oggi diventano ulteriormente una finestra sul mondo. Non conta cosa si guarda, ma come. Una visione in prospettiva, già dalla tenera età, può cambiare le sorti dell’umanità. In un senso o nell’altro. Il progresso comincia quando suona la campanella. Allora, prima che sia troppo tardi, è bene ricordare quanto la formazione didattica sia un patrimonio da sostenere e preservare. Il quale non fornisce risultati immediatamente tangibili, una mente ha i suoi tempi (a parità di nozioni), ma garantisce la sopravvivenza di ideali, regole e principi che possono garantire sviluppo e competenze senza tempo. Non importa l’epoca o il periodo storico: una mente istruita è una mente aperta, in grado di veicolare un pensiero complesso che rifugge dagli standard per mirare alla sostenibilità e l’appagamento. Star bene con se stessi per star meglio in società. Il bene comune passa anche da questo oltre che da un’istruzione plurale e inclusiva, ma soprattutto garantita.