Il piano della Cattolica Doppie lauree e novità Magistrali in inglese e crescono i campus

Due nuovi corsi di studio vanno ad arricchire il ventaglio delle lauree magistrali in lingua inglese all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, portando a 106 i percorsi tra triennali e magistrali: “Innovations in biotechnology applied to regenerative medicine” e “Consumer behaviour: psychology applied to food, health and environment”. Il primo sarà attivo nella sede di Brescia, tra Medicina e chirurgia e Scienze matematiche, fisiche e naturali; il secondo è un ponte tra le facoltà di Psicologia e Scienze agrarie, alimentari e ambientali, e prenderà forma nel campus di Cremona.

"In questi anni la nostra offerta formativa è diventata sempre più internazionale - sottolinea Fausto Colombo, prorettore, delegato alle Attività di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Università Cattolica - anche grazie ai numerosi Double Degree, i programmi di studio che consentono di ottenere al termine del percorso didattico una doppia laurea: una nazionale e una del Paese consorziato". A oggi sono 52, distribuiti su 16 Paesi: Francia, Germania, Messico, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Usa, Cina, Repubblica Ceca, Colombia, Russia, Svezia, Belgio, Australia, Ecuador. Tra questi il Master of Science, che ha ottenuto l’accreditamento internazionale Efmd. E mentre "l’università dovrà essere sempre più un luogo finalizzato ad offrire ai suoi iscritti una “student experience” di qualità, ovvero far vivere un’esperienza universitaria che consenta a ciascun studente di acquisire quella ‘cassetta degli attrezzi’ necessaria per affrontare le sfide di una realtà complessa", come sottolinea il prorettore Colombo, continuano i cantieri per la realizzazione di nuovi campus da Brescia (a Mompiano in via della Garzetta) a Cremona, nell’ex convento di Santa Monica. E anche il quartier generale di Milano ha dato il via ai lavori di riqualificazione della Caserma Garibaldi, dove sorgeranno con 40 sale multifunzionali, su una superficie di circa 11.500 mq e con un’utenza di oltre 1.850 studenti già nei prossimi due anni.

"Per il nostro ateneo è importante che lo studente viva a 360 gradi l’esperienza universitaria attraverso una serie di strumenti che lo accompagnano - evidenzia Giovanni Marseguerra, prorettore, delegato al Coordinamento dell’offerta formativa -: dalla qualità degli spazi alle innovazioni tecnologiche a supporto della didattica in presenza, dalle attività di orientamento alle occasioni di tirocini curriculari in Italia e all’estero, fino alle opportunità di approfondimento di tematiche attuali con la organizzazione di incontri con protagonisti importanti della scena culturale, politica ed economica del Paese". "L’idea di fondo - conclude Marseguerra - è che ciascuno studente deve poter vivere e respirare un clima di dialogo e sintesi tra i molteplici orizzonti della conoscenza. Non a caso noi parliamo di ‘ambiente di apprendimento’. Solo un’educazione integrale, che tenga conto di tutte le dimensioni della persona, realizzata in sinergia con le famiglie, è oggi in grado di formare persone mature, capaci di relazione, di dialogo, di confronto".