"Il Parco un’aula a cielo aperto"

Il Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli è un’aula verde a cielo aperto per i giovani. Lo è stato anche per i cronisti "in erba" del Campionato di Giornalismo 2025 che, come dei piccoli esploratori armati di penna e taccuino, si sono avventurati in lungo e in largo in questo paradiso di biodiversità attraversato dall’elemento dell’acqua (dal mare al lago e dai fiumi alle lame), ricercando le occasioni di fruizione sostenibile del Parco.

Presidente Lorenzo Bani (nella foto), quali sono gli spunti emersi dal lavoro dei ragazzi?

"Riempie il cuore di speranza vedere le giovani generazioni interessarsi all’ambiente. I ragazzi hanno capito che la natura va rispettata e conosciuta, che dobbiamo imparare a conviverci e ritrovare quell’equilibrio che negli ultimi decenni abbiamo via via perduto. Nel lavoro fatto dagli alunni emerge l’importanza della corretta fruizione della spiaggia, degli specchi d’acqua e delle foreste, per garantire un futuro a questi ambienti".

Quali sono i progetti che il Parco sta portando avanti volti alla sensibilizzazione ambientale?

"Tutte le tenute del Parco offrono grandi opportunità per i giovani e per le scuole, dai percorsi di San Rossore alle passeggiate nella Macchia Lucchese fino alla Lecciona, dai boschi del litorale a Coltano è possibile organizzare visite didattiche con le guide ambientali. Tra le attività più apprezzate ci sono le varie iniziative di pulizia dei boschi e delle spiagge. Il progetto più importante che stiamo portando avanti è la fattoria didattica a Il Boschetto, dove alleviamo dromedari e cavalli allo stato brado, presto ne inizieremo il restauro e diventerà un centro di educazione ambientale".

Ci avviciniamo all’estate, quali sono le attività in programma per i più giovani?

"Tutte le estati vengono organizzati campi solari per tutti i gusti e per tutte le età. Dal lago di Massaciuccoli a San Rossore i ragazzi si immergono nella natura con gite in canoa, escursioni in bici, scuola di pony, camminate alla scoperta delle spiagge più selvagge, e tanto altro".

I. V.