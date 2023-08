Il miglior modo per iniziare? Avere uno zaino alla moda

Il conto alla rovescia è iniziato già da un po' di tempo. Tra non molti giorni bisognerà fare i conti con il tanto atteso (ma allo stesso tempo temuto) ritorno a scuola. Studenti e insegnanti torneranno a popolare le aule di tutta Italia, ma prima bisogna essere pronti. E non solo mentalmente, ma anche materialmente e questo vale anche e soprattutto per i più piccoli. Infatti, terminate le vacanze scatta l'ora dell'acquisto per il nuovo anno scolastico. I genitori sono avvisati, tutto deve essere perfetto e al proprio posto prima di tornare tra i banchi. Per esempio, lo zaino che deve essere bello e alla moda ma anche robusto (preferibilmente anche impermeabile, in vista dell'inverno) e capiente. Sono tante, colorate e fantasiose, le tendenze per questo nuovo anno scolastico. Per le bambine una su tutte, la collezione Barbie da Giochi Preziosi: pratici trolley a rotelle, ideali per trasportare comodamente i pesi della scuola, riducendo lo sforzo fisico e mantenendo un tocco di stile. Sempre una garanzia anche gli zaini Seven che per questo 2023-24 si presentano con toni sgargianti.