Il liceo Scientifico "tradizionale" resta il preferito degli studenti italiani

Gli ultimi giorni d’agosto lasciano poco spazio all’immaginazione. Le vacanze sono agli sgoccioli e il rientro in aula è solo una questione di (poco) tempo. Il momento del riposo e del divertimento è quasi terminato e tanti ragazzi sono pronti a lanciarsi in una nuova avventura didattica, in particolare chi farà il salto dalla scuola media ai licei o similari. Ormai le scelte sono state fatte da tempo, ma resta comunque interessante analizzare le tendenze degli studenti italiani per l’anno accademico 2025-26. A vincere, come ormai accade da diversi anni a questa parte, sono i licei che, stando ai dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione dopo il termine delle iscrizioni lo scorso febbraio, sono stati scelti dal 55,99% degli studenti (nel 2024-25 furono il 55,63%). Analizzando nel dettaglio i dati il primo tra i licei è lo Scientifico “tradizionale” con il 13,53% (in lievissimo calo), seguito dalle “scienze applicate” (in crescita) al 9,85%. Terzo gradino del podio per l’indirizzo Linguistico (8,01%), più staccati il Classico (5,37%) e l’Artistico (4,03%). Ma la statistica più interessante riguarda le Scienze Umane che fanno un balzo in avanti di quasi mezzo punto: dal 7,01% al 7,46%, merito, stando ai numeri, dalla sempre più apprezzata opzione Economico Sociale. Da segnalare anche l’incremento del 10% rispetto all’anno precedente del liceo Made in Italy. Guardando agli altri indirizzi di studio, crescono le iscrizioni agli istituti tecnici che, sulla media nazionale, si attestano intorno al 30% (picco in Friuli Venezia Giulia e Veneto): il settore economico insieme a quello tecnologico restano i preferiti. Me no popolari gli istituti tecnici, con una media nazionale di poco superiore al 10%.