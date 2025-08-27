Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Scuola
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoSinnerCrisi governo FranciaManovra 2026 IrpefDonna violentata RomaVuelta 2025
Acquista il giornale
ScuolaIl liceo Scientifico "tradizionale" resta il preferito degli studenti italiani
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Speciali
  3. Scuola
  4. Il liceo Scientifico "tradizionale" resta il preferito degli studenti italiani

Il liceo Scientifico "tradizionale" resta il preferito degli studenti italiani

Statistiche / Secondo i dati raccolti dal Ministero sono stati preferiti da circa il 60% degli studenti. Interessante il balzo dell'indirizzo Scienze Umane

Il 30% degli studenti ha scelto invece un istituto tecnico

Il 30% degli studenti ha scelto invece un istituto tecnico

Gli ultimi giorni d’agosto lasciano poco spazio all’immaginazione. Le vacanze sono agli sgoccioli e il rientro in aula è solo una questione di (poco) tempo. Il momento del riposo e del divertimento è quasi terminato e tanti ragazzi sono pronti a lanciarsi in una nuova avventura didattica, in particolare chi farà il salto dalla scuola media ai licei o similari. Ormai le scelte sono state fatte da tempo, ma resta comunque interessante analizzare le tendenze degli studenti italiani per l’anno accademico 2025-26. A vincere, come ormai accade da diversi anni a questa parte, sono i licei che, stando ai dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione dopo il termine delle iscrizioni lo scorso febbraio, sono stati scelti dal 55,99% degli studenti (nel 2024-25 furono il 55,63%). Analizzando nel dettaglio i dati il primo tra i licei è lo Scientifico “tradizionale” con il 13,53% (in lievissimo calo), seguito dalle “scienze applicate” (in crescita) al 9,85%. Terzo gradino del podio per l’indirizzo Linguistico (8,01%), più staccati il Classico (5,37%) e l’Artistico (4,03%). Ma la statistica più interessante riguarda le Scienze Umane che fanno un balzo in avanti di quasi mezzo punto: dal 7,01% al 7,46%, merito, stando ai numeri, dalla sempre più apprezzata opzione Economico Sociale. Da segnalare anche l’incremento del 10% rispetto all’anno precedente del liceo Made in Italy. Guardando agli altri indirizzi di studio, crescono le iscrizioni agli istituti tecnici che, sulla media nazionale, si attestano intorno al 30% (picco in Friuli Venezia Giulia e Veneto): il settore economico insieme a quello tecnologico restano i preferiti. Me no popolari gli istituti tecnici, con una media nazionale di poco superiore al 10%.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata