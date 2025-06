Il film della festa al Cinema Teatro 4 Mori 500 studenti in sfida tra articoli e disegni

di Greta Ercolano

Spesso nel corso della sua storia il Teatro Cinema 4 Mori ha ospitato più volte le comitive scolastiche, offrendo loro uno spazio in cui esibirsi e non solo, lo scorso 14 maggio tuttavia il teatro ha ospitato qualcosa di unico. Ad attendere i bambini delle varie classi su ogni poltroncina rossa c’era una copia fresca fresca de "La Nazione", quel giornale che nei mesi scorsi ha rappresentato un po’ una seconda casa per gli alunni delle scuole che hanno aderito all’iniziativa "Cronisti in classe". Un’iniziativa quella del "Campionato di Giornalismo" organizzata proprio da La Nazione, con lo scopo di portare l’informazione e la scrittura nella vita dei più piccoli, insegnando loro nella pratica cosa significa essere un giornalista e come viene fatto un giornale.

All’entrata del Cinema storico (grazie alla Compagnia Lavoratori Portuali) i ragazzi hanno trovato le borracce offerte da Asa, Azienda servizi ambientali, uno degli sponsor dell’iniziativa.

A portare i saluti della direttrice de La Nazione Agnese Pini, è stato il caporedattore delle province Alessandro Antico "Con questo progetto abbiamo pensato di pensare ai più giovani - ha esordito con un gioco di parole - in particolare a coloro che un domani vorranno intraprendere la carriera di giornalista, ma anche a coloro che sceglieranno invece di fare i dottori, gli avvocati o altro ancora, l’importante è leggere ed informarsi".

Dopo i saluti ha quindi avuto inizio la premiazione vera e propria, ecco tutte le classi che ha preso parte al progetto: la I C Mascagni di San Vincenzo, la II C Mascagni San Vincenzo, la III C Mascagni San Vincenzo, la I A Mascagni San Vincenzo (vincitori del Premio Green), la II A Mascagni San Vincenzo (terzo posto), la III A Mascagni San Vincenzo, la I B Mascagni San Vincenzo, la II B Mascagni San Vincenzo, la III B Mascagni di San Vincenzo, la I A dell’Istituto Comprensivo 2 di Piombino, la I B dell’Istituto Comprensivo 2 di Piombino (vincitori del Premio Superclick), la II B dell’Istituto Comprensivo 2 di Piombino, la I E dell’Istituto Comprensivo 2 di Piombino, la I D dell’Istituto Comprensivo 2 di Piombino (quarta), la II E dell’ex Pirelli Fermi Bolognesi, la II C dell’ex Pirelli Fermi Bolognesi, la I D dell’ex Pirelli Fermi Bolognesi, la I A delle Micali di Livorno (premiata da Silvia Bartoli), la III A delle Micali di Livorno (vincitori del Premio Vignetta), la III I del Cassola di Cecina, la III M Cassola di Cecina (quinta), la III B Guerrazzi di Cecina, la III C Guerrazzi di Cecina (che ha conquistato il primo posto) e la III C Bartolena di Livorno (secondo posto).

"Cronisti in classe" rappresenta ormai un progetto rodato per La Nazione, la cui realizzazione non sarebbe però possibile senza il supporto degli sponsor che hanno contribuito all’iniziativa rendendo speciale la cerimonia conclusiva con i loro premi: Asa, Acqua dell’Elba (presente il presidente Fabio Murzi), Ireos (Riccardo Parigi), Acqua Village (Paola Villani), Conad (con i soci Valter Geri, Alessio Chiarini, Stefano Chiarini, Guido Startari, Luca Papini, Nicolò Dal Canto e Francesco Coppedé), Consiglio Regionale Toscana (consigliere Francesco Gazzetti), Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Cispel Toscana, Autorità Idrica Toscana (Alessandro Agostinelli), Autolinee Toscane (Riccardo Nannipieri), Anbi Toscana (dirigente amministrativo Alessandro Fabbrizzi).