Il digitale non fa più paura

Intelligenza artificiale, sostenibilità, consapevolezza digitale. Le richieste per indirizzi specifici non si fermano e le selezioni per Scienze Sociali e Dati Digitali di Padova sono molto stringenti. Questo, tuttavia, non scoraggia ragazze e ragazzi che dimostrano di voler essere al passo con i tempi. Anche Bergamo, in tal senso, non resta a guardare: Data analytics, Economia e Tecnologie digitali promette molto bene e gli iscritti sono in costante aumento. Poi c’è Intelligenza digitale e gestione del cambiamento a Pisa, altro corso di studi mirato a chi vuole farsi trovare pronto per fronteggiare questa – ennesima – rivoluzione digitale. Ultima, ma non per importanza, Roma che propone 5 attivazioni di intelligenza artificiale all’ingegneria informatica: i dati alla San Raffaele o alla Humanitas University sono molto incoraggianti.