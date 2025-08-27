Il 76% avanti all'anno successivo

Ma non c’è solo l’esame di Maturità. Ogni anno e ogni livello di istruzione nasconde le sue insidie e va affrontato nel modo migliore. Sempre secondo i dati del Ministero, sull'intero percorso delle superiori mostrano che nei primi quattro anni il 76,6% degli studenti è stato ammesso alla classe successiva. Bocciati, invece, il 5,6% degli alunni, mentre per il 17,8% il giudizio è sospeso. L’altro esame che in tantissimi studenti hanno affrontato è quello di terza media, in questo caso il 99,9% degli studenti hanno ottenuto la promozione. Il trend dei migliori voti per regione è linea con quello delle scuole superiori: il boom di voti più alti si registra al Sud. In testa, questa volta, la Puglia, dove l'8,7% degli alunni ha concluso le scuole medie con 10 e lode.