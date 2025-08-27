I voti più alti al Sud Italia: un vero boom

Insomma il Ministero dell’Istruzione ha confermato che la quasi totalità degli studenti ammessi alla Maturità l’ha poi superata. E non è mai scontato in quanto nella vita di un giovane ragazzo rappresenta davvero un momento delicato di crescita personale, una sorta di sfida con se stesso. Ma i dati diffusi da Viale Trastevere dicono anche altro, una cosa in particolare suscita interessante: il boom del Sud Italia. Ovvero, la maggior parte degli studenti che hanno superato l’esame con il massimo dei voti si trova nel Meridione: in testa c'è la Calabria, con il 6,1% di diplomati con "100 lode", poi ci sono gli studenti dela Puglia, 5,5%, e quelli della Sicilia, 4,7%. Al contrario le percentuali più bassi si trovano al Nord: in Valle d'Aosta si registra lo 0,3%, superano invece di poco l'1% regioni come Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Rimanendo ancora nella scala dei voti più alti, quanto ai "100", la Calabria segna ancora il dato più alto: il 12% degli studenti lo ha conseguito. Bene anche la Sicilia con 10,3% e la Puglia, 9,9%.