I nostri 80 anni al fianco della città

Cap festeggia 80 anni confermando l’impegno verso le nuove generazioni "E’ ormai il 5° anno che Cap Società Cooperativa sostiene il Campionato di Giornalismo – esordisce il presidente Federico Toscano – ma quest’anno ha un sapore particolare perché per noi questa iniziativa è una opportunità per sostenere le nuove generazioni del nostro territorio e coincide perfettamente con il nostro 80esimo anniversario". Il Campionato di Giornalismo si inserisce infatti nell’ampio calendario di eventi che Cap ha organizzato per festeggiare i propri primi 80 anni e dare risalto al suo essere una realtà multibusiness del territorio pratese. Dalla presentazione dei nuovissimi cataloghi Capviaggi al convegno nazionale sulla sicurezza nella mobilità elettrica fino agli eventi sociali e alla prossima inaugurazione del giardino esterno dell’Hotel Raffaello a Firenze, passando per la presentazione dei nuovi pulmini che torneranno a svolgere servizio di trasporto pubblico in Val di Bisenzio grazie all’accordo siglato con Autolinee Toscane. "Abbiamo voluto dare un palcoscenico a tutte le nostre attività – continua il Presidente - senza dimenticarci che siamo una cooperativa e che dobbiamo il nostro essere al nostro territorio: sostenere iniziative come il Campionato di Giornalismo o anche un Prato di Libri che si rivolgono ai più giovani è per noi un impegno morale che va oltre ai meri fini pubblicitari". Cap si presenta alla sfida dei prossimi 80 anni con uno spirito imprenditoriale rinnovato e pronta ad accogliere le opportunità che il mercato saprà offrire senza dimenticarsi mai dell’importanza del proprio territorio.