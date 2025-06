"I futuri cittadini protagonisti"

"La partecipazione di Cermec al campionato della Nazione ha una convinzione profonda: il futuro del nostro territorio si costruisce investendo sui giovani, sulla loro consapevolezza e sulla loro capacità di leggere, interpretare e raccontare il mondo che li circonda – entusiasta per l’esito del concorso l’amministratore Lorenzo Porzano –. Cermec da anni lavora nella gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo l’economia circolare e la tutela dell’ambiente. Vogliamo anche essere un punto di riferimento educativo, con una nuova sensibilità sulla sostenibilità, cittadinanza attiva e legalità. È in questo spirito che abbiamo scelto di sostenere un progetto che mette al centro la parola, il pensiero critico e la responsabilità dell’informazione, partendo dalle giovani generazioni. Il giornalismo, quando è fatto dai ragazzi, diventa uno strumento potentissimo di formazione: aiuta a sviluppare lo spirito di osservazione, l’analisi, la curiosità. Li mette di fronte a problemi concreti e li stimola a cercare risposte. Partecipare ai campionati di giornalismo significa offrire alle nuove generazioni l’opportunità di esercitare queste competenze, misurandosi con temi attuali e con un linguaggio che ha regole, etica e rigore. E a contrastare il dilagare delle fake news grazie allo sviluppo delle capacità critiche. Sostenere questo concorso significa, per noi, creare un ponte tra scuola, impresa e comunità. Credere che l’impegno per l’ambiente e per una società più equa passi anche dalla parola scritta, dal confronto delle idee, dalla capacità di raccontare la realtà per migliorarla. Con questa iniziativa vogliamo dire ai ragazzi: siete protagonisti. Da qui l’invito a visitare i nostri impianti. La prima occasione sarà i prossimi 6, 7 e 8 giugno quando gli stabilimenti si apriranno alla città con il Festival “Rifiutati 2025”.