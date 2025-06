Grande festa in San Francesco per tutti i ‘Cronisti’ vincitori

Erano oltre duecento i ragazzi e le ragazze che, lo scorso 22 maggio nella splendida chiesa di San Francesco a Lucca, hanno partecipato all’evento conclusivo di Cronisti in Classe, l’iniziativa promossa dal nostro giornale, giunta quest’anno alla sua 23esima edizione. Un’edizione da record che ha coinvolto una ventina di classi provenienti da tutto il territorio della Lucchesia, dall’Alta Garfagnana alle frazioni del Compitese.

Abbiamo premiato il merito, la curiosità e l’impegno, ma soprattutto abbiamo celebrato la passione con cui centinaia di studenti si sono messi alla prova in un mestiere complesso, che richiede attenzione, sensibilità e un pizzico di coraggio. A moderare l’evento, il caposervizio de La Nazione di Lucca, Francesco Meucci, affiancato dai tanti partner che da anni sostengono l’iniziativa: Regione Toscana, Conad, Associazione Lucchesi nel Mondo, Anbi Toscana, Autolinee Toscane, Idrotherm, Sistema Ambiente, Cispel Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Antica Zecca, Comune di Capannori, Autorità Idrica Toscana, Banco di Lucca e del Tirreno, Gesam Gas & Luce, Eurovast e Mc Donald’s.

Nei loro articoli, i giovani cronisti hanno raccontato temi di grande attualità: conflitti e discriminazioni, ambiente, tecnologia, sport, cultura, emozioni. Hanno scritto con il cuore e con metodo, osservando, intervistando e facendo vera informazione. Proprio per questo, tutte le classi sono state premiate, con riconoscimenti offerti dagli sponsor e dalla redazione. Tra i premi speciali, la classe 2B della scuola media Esedra si è aggiudicata il “Premio Green” con l’articolo “Ambiente e abiti a basso costo – Quando la moda diventa rifiuto”. Il “Premio Vignetta” è andato alla classe quarta della primaria di Pieve San Paolo per “Ambiente, amicizia e solidarietà – I tappi che aiutano la Tanzania”. Le vignette inviate alla redazione sono state circa una ventina, tutte originali e colorate. Il “Premio Super Click” è stato assegnato alla primaria La Pira di Porcari per l’articolo “Sport e amicizia: team vincente”, che ha ottenuto oltre 700 like online. Al terzo posto la classe 3S di San Martino in Freddana con “Omofobia e discriminazioni – Sogniamo un mondo diverso”; seconda classificata la classe 2A della media Esedra con “Tra tecnologia e dipendenza – IA, il prezzo della comodità”. Il primo posto è andato alla classe quinta A della primaria di Pieve San Paolo per l’articolo “Rwanda, tra dolore e bellezza”, emozionante e intenso.

Un grazie speciale a tutte le scuole partecipanti, ai tutor, ai dirigenti scolastici, agli enti e alle aziende che hanno creduto e investito in questo progetto. I giovani reporter, con la loro passione e il loro impegno, hanno dimostrato che il futuro del giornalismo è decisamente in buone mani.

Giulia Prete