Gli studenti sul palcoscenico

L’edizione 2025 del Campionato di Giornalismo ha visto il debutto, tra i suoi sponsor, della Fondazione Teatro di Pisa. In 160 anni di storia il Teatro Verdi non ha mai smesso di proporre momenti culturali e di proseguire nella missione di diffondere tra i giovani il grande patrimonio italiano della musica lirica. Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro di Pisa (nella foto Del Punta per Valtriani), è determinato nel dare impulso anche al ruolo sociale del Teatro coltivando il rapporto con le nuove generazioni e offrendo loro la possibilità di conoscere, apprezzare e imparare mestieri nobili ed eredi di una grande tradizione.

Presidente, com’è stato lavorare con i bambini? "Abbiamo fortemente voluto che, nel preparare i loro pezzi, i ragazzi facessero l’esperienza di venire al Verdi per viverla da un’altra prospettiva. Il lavoro in sartoria o sul palco dietro le quinte, i materiali d’archivio, le interviste ai tecnici, l’ascolto di arie d’opera hanno acceso la loro curiosità confermandoci che il mondo del teatro è poco conosciuto dai ragazzi ma altrettanto magnetico al punto che ne restano avvinti. E questo ci motiva nei nostri progetti".

Per esempio?

"Lavoriamo su più fronti per un’offerta che partirà già dal prossimo anno scolastico: matinée e spettacoli per le scuole, percorsi di avvicinamento alla lirica e alla drammaturgia contemporanea. Coinvolgeremo ragazzi e insegnanti in progetti di educazione al teatro e alla musica, attraverso visite guidate, incontri con gli artisti, esperienze sul palco e dietro le quinte".

Come pensate di attrarre sempre più giovani al teatro, non solo da spettatori?

"Costruendo una relazione strutturata e duratura con il mondo della scuola e creando nuovi spazi dove i giovani possano misurarsi in prima persona come attori, drammaturghi, tecnici e spettatori consapevoli. La sfida è trasmettere la passione del teatro, non in astratto, ma attraverso esperienze autentiche. Stiamo rilanciando ‘La Generale per le scuole’, progetto volto ad aprire alle scuole le porte delle prove generali, permettendo ai ragazzi di vivere il teatro dall’interno". Ilaria Vallerini