Giovani coltivatori di pace e speranza. Sono i bimbi-cronisti del Campionato di Giornalismo 2025 premiati dal Gruppo Paim, sponsor dell’iniziativa, con un riconoscimento speciale…

Presidente e amministratore delegato del Gruppo Paim, Giancarlo Freggia (nella foto), di cosa si tratta?

"Abbiamo regalato ai ragazzi dei semi di fiori di campo da piantare: volevamo rappresentare diversi concetti, tra cui l’importanza della diversità e dei tempi di ciascuno, e a un livello più generale, quello di potere piantare oggi dei semi di speranza, di futuro. La nostra iniziativa vuole incoraggiare i giovani a coltivare valori come la tolleranza e la pace, mostrando che anche piccoli gesti possano avere un grande impatto e contribuire a costruire un mondo più giusto e solidale". Sono già diversi anni che partecipate al Campionato, cosa significa sostenere questa iniziativa? "Significa investire nella formazione dei cittadini di domani, promuovendo valori come libertà di espressione, consapevolezza e responsabilità civica. È anche un modo per rafforzare il senso di comunità e di collaborazione, creando un ponte tra generazioni e sensibilità diverse, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro più attento e solidale".

Quali sono i vostri progetti (anche quelli in cantiere) rivolti specialmente ai più giovani?

"In questo momento stiamo sostenendo "Il Big Bang", la comunità a dimensione familiare a Mezzana gestita dal Gruppo Paim, con progetti extra che realizzeremo grazie alle donazioni del 5 per mille. Questi includono laboratori di musica, pittura, teatro, scienze e cucina, pensati per scoprire e coltivare i talenti dei minori, rafforzare l’autostima e promuovere l’inclusione. Inoltre, una parte dei fondi raccolti sarà destinata a programmi sportivi come pallavolo, calcio, rugby e basket, per insegnare valori fondamentali come rispetto, collaborazione e fair play. Le uscite culturali, visite a musei e teatri, aiuteranno ad ampliare gli orizzonti, stimolare curiosità e conoscere meglio il mondo che ci circonda".

I. V.