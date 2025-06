Giornalisti a scuola. Il quotidiano in classe. In gara 2mila studenti da tutta la Lombardia

Oltre venti anni di sfide tra le pagine del nostro quotidiano diventanto un tradizionale compagno di scuola. Oltre cento classi hanno preso parte all’edizione di quest’anno del Campionato, scrivendo articoli su temi di attualità, cultura e società. L’obiettivo principale? Accendere la curiosità dei giovani, stimolare il loro pensiero critico e favorire lo scambio di idee tra coetanei. La partecipazione si è rivelata sempre più coinvolgente, anche per chi si avvicinava per la prima volta al mondo del giornalismo scolastico. Le scuole e le famiglie hanno mostrato grande entusiasmo, creando un clima di collaborazione e di condivisione. Le parole di pace, rispetto e tolleranza sono state il filo conduttore di questa avventura, che, in alcuni casi, ha visto anche il coinvolgimento diretto delle comunità locali. Alcuni istituti hanno organizzato redazioni interne, altri hanno allestito vere e proprie sale stampa temporanee, trasformando aule e laboratori in fucine di idee. La partecipazione di studenti di tutte le età ha dimostrato quanto sia importante dare loro voce, ascoltarli e incoraggiarli a raccontare la propria realtà con sincerità e creatività.

Le tematiche affrontate spaziano dalla sostenibilità ambientale ai diritti umani, dall’inclusione sociale al mondo digitale, segno di una generazione attenta e consapevole. Molti articoli si sono distinti per originalità, profondità e capacità di analisi. L’iniziativa ha favorito anche incontri tra studenti e giornalisti e scrittori, creando un ponte tra il mondo dell’istruzione e quello dell’informazione. Questi incontri hanno rappresentato un’occasione preziosa per i giovani di scoprire le potenzialità del giornalismo e di mettersi in gioco con coraggio e passione. Alcuni partecipanti hanno dichiarato di voler intraprendere, in futuro, un percorso in ambito comunicativo o editoriale, ispirati da questa esperienza. Il successo di questa esperienza dimostra quanto sia fondamentale investire nel futuro dei giovani, offrendo strumenti utili per la crescita personale e la partecipazione civica.

G.L