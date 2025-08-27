Formazione duale, una crescita che fa sperare. Da superare però il divario con le imprese

Il sistema IeFP sta registrando un vero e proprio boom, ma non senza frizioni. Il XXII Rapporto Inapp, infatti, evidenzia che tra il 2022-23 e il 2024-25 gli iscritti ai percorsi duali, con almeno il 30% di formazione in azienda, sono passati da 108mila a circa 130mila, mentre quelli ordinari sono calati del 7-8%. Grazie al PNRR i percorsi duali hanno ricevuto 600 milioni, di cui oltre 185 già anticipati, tuttavia, quando scadranno i finanziamenti Ue, il consolidamento si farà sentire. Senza fondi il rischio è di fermare la spinta, avverte Natale Forlani, presidente dell’Inapp. E si inserisce qui il nodo più complesso il mismatch tra formazione e fabbisogno produttivo. Solo il 37% dei posti a tempo indeterminato offerti dalle imprese trova copertura nei diplomati IeFP. Incostante la situazione nei settori meccanica, termoidraulici e tessile restano sotto il 20%, mentre accoglienza, ristorazione e animazione sopra al 60%, con benessere e agricoltura oltre la saturazione. Non si tratta soltanto di generi formativi, ma anche di narrazioni. Per Cometa Como il mismatch nasce da scelte di moda la meccanica oggi è robotizzata, ma resta percepita come lavoro sporco. Infine, il lessico della sostenibilità gli ITS chiedono sostegno economico dedicato. Il fondo ministeriale, oggi di 50 milioni l’anno, andrebbe portato a 300 per rispondere a una domanda quintuplicata rispetto all’offerta il duale ha dimostrato una capacità attrattiva in costante aumento, ma ora serve costruirvi attorno un sistema robusto.