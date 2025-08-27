Formazione duale, una crescita che fa sperare. Da superare però il divario con le imprese

Il sistema IeFP sta registrando un vero e proprio boom, ma non senza frizioni. Il XXII Rapporto Inapp, infatti, evidenzia che tra il 2022-23 e il 2024-25 gli iscritti ai percorsi duali, con almeno il 30% di formazione in azienda, sono passati da 108mila a circa 130mila, mentre quelli ordinari sono calati del 7-8%. Grazie al PNRR i percorsi duali hanno ricevuto 600 milioni, di cui oltre 185 già anticipati, tuttavia, quando scadranno i finanziamenti Ue, il consolidamento si farà sentire. Senza fondi il rischio è di fermare la spinta, avverte Natale Forlani, presidente dell’Inapp. E si inserisce qui il nodo più complesso il mismatch tra formazione e fabbisogno produttivo. Solo il 37% dei posti a tempo indeterminato offerti dalle imprese trova copertura nei diplomati IeFP. Incostante la situazione nei settori meccanica, termoidraulici e tessile restano sotto il 20%, mentre accoglienza, ristorazione e animazione sopra al 60%, con benessere e agricoltura oltre la saturazione. Non si tratta soltanto di generi formativi, ma anche di narrazioni. Per Cometa Como il mismatch nasce da scelte di moda la meccanica oggi è robotizzata, ma resta percepita come lavoro sporco. Infine, il lessico della sostenibilità gli ITS chiedono sostegno economico dedicato. Il fondo ministeriale, oggi di 50 milioni l’anno, andrebbe portato a 300 per rispondere a una domanda quintuplicata rispetto all’offerta il duale ha dimostrato una capacità attrattiva in costante aumento, ma ora serve costruirvi attorno un sistema robusto.
ScuolaFormazione duale, una crescita che fa sperare. Da superare però il divario con le imprese