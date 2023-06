Fondazione Super propone corsi di laurea in 5 Università, ecco i percorsi offerti

Fondazione Super propone vari corsi di laurea, suddivisi in tre macro aree, spalmate sul territorio regionale. Nello specifico, all’Università di Bologna, gli studenti e le studentesse possono scegliere tra cinque percorsi differenti, partendo da meccatronica arrivando fino alla laurea neonata dei materiali compositi polimerici, da cinquanta posti. Le tecnologie informatiche, le tecniche per l’edilizia e il territorio e le metodologie chimiche per prodotti e processi sono altre offerte di laurea. All’Università di Ferrara c’è un unico percorso proposto ed è tecnologie per l’industria digitale, da trenta posti. Unimore, invece, ospita costruzioni e gestione del territorio (50 posti) e tecnologie per l’industria intelligente (50 posti). L’Università di Parma, infine, propone costruzioni, infrastrutture e territorio, tecnologie e gestione dell’impresa casearia, qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare, da trenta posti, e il corso di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile, di quindici posti. In totale, le tre aree di corso propongono agli alunni un percorso alternativo e più pratico, che incrocia, al tempo stesso, il modello accademico tradizionale, offrendo un’esperienza formativa a tutto tondo, grazie alla stretta collaborazione con le imprese del territorio, sempre alla ricerca di nuove leve da assumere.