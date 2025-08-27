Finalmente lo zaino torna a riempirsi. E non può mancare il diario dei sogni

Settembre è in arrivo e le scuole si preparano ad accogliere gli studenti per un nuovo anno. La maggior parte delle regioni inizieranno le lezioni intorno al 15 del mese, dando anche il tempo ai genitori di acquistare i libri e tutto il materiale necessario per i propri figli. Nello zaino, insieme ad astucci, album da disegno e quaderni, non può mancare il diario, per appuntare i compiti assegnati da maestri e professori, avvisi della struttura e talvolta anche per “ospitare” qualche nota disciplinare per i più monelli. Ma quali sono i marchi più richiesti per il nuovo anno accademico? Per i più piccoli spopolano i personaggi dei programmi tv, dall’intramontabile Super Mario a Dragon Ball, fino a One Piece. Per i bimbi e ragazzi amanti degli animali il WWF presenta ogni anno copertine dolci e divertenti con scatti di cuccioli mozzafiato. Anche per i più grandi c’è una vasta scelta sia nel design che nelle dimensioni dell’agendacon alcuni brand in particolare che offrono pagine ricche di immagini ironiche, vignette, barzellette e testi umoristici, mentre altri puntano sul colore e sulle illusioni ottiche.