Alberto Mattioli
Scuola
ScuolaEsame di Maturità 2025, ecco i risultati. Quasi tutti promossi e crescono le lodi
27 ago 2025
Esame di Maturità 2025, ecco i risultati. Quasi tutti promossi e crescono le lodi

Statistiche / Il 99,7% degli studenti ammessi alla prova l'ha superata: 13.857 ragazzi hanno preso il massimo

La maggior parte dei "60" sono arrivati dal liceo scientifico sportivo (8,3%)

C’è chi inizia e chi si prepara a finire. Probabilmente gli studenti del primo e dell’ultimo anno delle superiori proveranno le emozioni più forti. Se i primi avranno un lungo percorso davanti, i secondi sono chiamati al rush finale che si concluderà con la temutissima Maturità. Ma come è andato l’esame nel 2024-25? Piuttosto bene: il 99,7% degli studenti ammessi è stato promosso e, come precisa il Ministero dell’Istruzione, 13.857 ragazzi hanno anche ottenuto la lode, trend in crescita rispetto all’anno scolastico 2023-24 (da 2,6% a 2,8%). Nel dettaglio la percentuale più alta di exploit si è registrata nei licei (4,3%), poi vengono gli istituti tecnici (1,5%) e professionali (0,6%). In generale i voti più alti si sono registrati nel liceo classico e nel liceo internazionale che proprio nel 2024-25 ha superato lo scientifico. Il maggior numero di diplomati con voto 60 arriva, invece, dal liceo scientifico indirizzo sportivo, dove l’8,3% dei studenti che hanno affrontato e superato l’esame di Maturità ha lasciato la scuola con il minimo dei voti.

