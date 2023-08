Elementari, medie, superiori com'è andata nel 2023

Ma cosa raccontano le Prove Invalsi del 2023? Ad esempio che in matematica il 50% degli studenti delle superiori raggiunge almeno il livello base, con un importante divario tra Nord e Sud, e in inglese il 54% degli studenti raggiunge il B2 nella prova di reading e il 41% in quella di listening. Per le scuole medie salta subito all’occhio la disuguaglianza di opportunità di apprendimento in alcune zone del Mezzogiorno. A livello di formazione si è bloccato il calo in italiano e matematica che ha caratterizzato il periodo 2019-21 con il 62% degli studenti che raggiunge i risultati in linea con quanto stabilito dalle indicazioni nazionali in italiano e il 56% in matematica. Nelle elementari, il confronto con gli anni precedenti restituisce un quadro poco felice che mostra un indebolimento dei risultati in tutte le discipline. In seconda, i risultati di italiano e matematica sono più bassi sia di quelli del 2019 che di quelli del 2021 e in linea con quelli dell’anno scorso. Anche nella primaria pesa il divario Nord-Sud soprattutto nei test di matematica e inglese listening, a dimostrazione del fatto che in alcune zone di Italia si fatica a garantire le stesse opportunità formative.