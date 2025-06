"Elaborati di valore e tante belle idee"

VOLTERRA

"Cassa di Risparmio di Volterra, storico Istituto di credito profondamente radicato sul territorio toscano e sempre attento all’educazione finanziaria e alla formazione delle giovani generazioni, ha sostenuto anche per il 2025 l’iniziativa del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe promossa dal quotidiano La Nazione.

"Un Campionato del giornalismo 2025 denso di idee ed elaborati di valore, con i ragazzi che hanno toccato temi di assoluta attualità, ponendo anche spunti di riflessione interessanti per noi adulti – dicbhiara Stefano Pitti (nella foto), direttore generale di Cassa di Risparmio di Volterra Spa – Vedo in questi giovani non solo la forza lavoro del futuro, ma persone in grado di migliorare concretamente la nostra società. I temi affrontati dai giovani giornalisti, quali tutela dell’ambiente, valorizzazione delle diversità, rispetto degli anziani, gioco di squadra e inclusione sociale dimostrano una volta di più che i nostri ragazzi hanno dentro una grande forza che fa ben sperare per il futuro del nostro territorio. Un ringraziamento particolare va al quotidiano La Nazione per averci offerto l’opportunità di partecipare all’iniziativa e a tutti i docenti che hanno sostenuto ed affiancato gli studenti nella preparazione degli articoli".

"Per la Cassa di Risparmio di Volterra, essere vicini ai giovani significa anche offrire occasioni come questa – conclude il direttore Pitti – Esperienze che arricchiscono, creano connessioni e contribuiscono a formare cittadini consapevoli, capaci di leggere e interpretare il mondo che li circonda. La Cassa di Risparmio di Volterra guarda quindi con fiducia e ottimismo alle nuove generazioni, convinta che investire nella loro crescita culturale e civica sia il modo migliore per promuovere un futuro più responsabile e sostenibile".