Ecco perché l'educazione motoria è importante fin dalla scuola elementare

«Questa nuova iniziativa offre un’importante opportunità per incrementare l’importanza dello sport nelle scuole pubbliche e contribuire così al benessere psico-fisico di studentesse e studenti che frequentano le scuole italiane. La collaborazione quotidiana con il ministro Valditara mi fa essere fiducioso che porterà buoni frutti». È quanto affermato dal Ministro per lo sport e per le politiche giovanili Andrea Abodi dopo la circolare del Ministero dell’Istruzione, che introduce - per le classi quarta e quinta - l’educazione motoria, con obbligo di frequenza e ore di insegnamento, affidate a docenti specialisti con idoneo titolo di studio, aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale. Il curricolo, in via transitoria, prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina 'educazione fisica', mentre i docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente.