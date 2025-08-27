Ecco come affrontare il primo anno

Il passaggio dalla scuola primaria alle scuole medie è un momento importante e delicato che necessita una sensibilità particolare da parte del genitore e dell’alunno. La mamma e il papà devono capire le emozioni del proprio figlio e aiutarlo a capire che il percorso sarà impegnativo ma al tempo stesso entusiasmante. L’estate prima dell’inizio dell’anno scolastico deve essere trascorsa in estrema tranquillità e senza pressioni, magari utilizzando il mese di agosto o i primi giorni di settembre per acquistare insieme tutto il materiale necessario: libri, quaderni, zaino, diario, astuccio e non solo. Mai sottovalutare le amicizie: se ne possono fare sicuramente di nuove, ma molti bambini vengono spesso iscritti alla stessa scuola media dei propri compagni delle elementari, così che il percorso di studi prosegua insieme.