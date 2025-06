"E’ importante leggere i giornali"

Perugia Pratiche Sas ha radici salde nel territorio: nasce a Ponte Felcino, periferia industriosa e vivace di Perugia, dove tutt’oggi mantiene la sede principale e da inizio 2022 ha anche una nuova sede di Perugia (San Sisto via Dottori 90). Grazie alla sua estesa rete di partner, che comprende i più rilevanti concessionari auto e moto presenti sul territorio, è diventata pnto di riferimento per tutti coloro che cercano supporto effettivo all’adempimento e disbrigo di pratiche inerenti il settore della mobilità su strada. È possibile trovare nell’agenzia il personale esperto e sempre disponibile che fornirà al cliente un’assistenza professionale per ottenere in modo rapido, evitando inutili lungaggini, documenti come passaggi di proprietà, nazionalizzazioni veicoli esteri, rinnovo patenti, prenotazioni revisioni e collaudi online, immatricolazioni e targatura ciclomotori, demolizioni per esportazioni, pagamento bolli, auto licenze in conto proprio, consulenze automobilistiche visure Pra.

Perchè affiancare l’iniziativa de La Nazione?

"Si tratta di un progetto – spiega Cinzia Cappannelli titolare insieme a Moreno Vantaggi della Perugia Pratiche sas – che ci ha subito affascinati. "Un’iniziativa che incontra tutto il nostro apprezzamento, perché utile alla crescita e alla formazione degli studenti, sempre meno abituati alla lettura e all’uso della carta. Il giornalismo è, da questo punto di vista, la migliore risposta possibile alle fake news e a tante altre degenerazioni che solo la cultura, la verifica delle fonti e la passione di chi si occupa di informazione con scienza e coscienza può evitare e combattere. E allora auguriamo a tutti i ragazzi coinvolti di vivere nel migliore dei modi questa esperienza, nella consapevolezza che conoscere il mondo del giornalismo è il primo fondamentale passo per essere dei buoni lettori, ma anche dei buoni cittadini, perché i giornali educano e coltivano uno spirito critico, abituano al dibattito e al confronto costruttivo. Proprio come le pagine prodotte durante il Campionato".