Dalla musica fino all'arte e allo sport. Alle scuole medie nascono le passioni

In Italia le scuole medie, anche chiamate tecnicamente “secondarie di primo grado”, rappresentano un percorso obbligatorio per tutti gli studenti tra gli 11 e i 14 anni. Si tratta di un continuo rispetto a quello che è stato appreso alle scuole elementari, ma con argomenti svolti in modo decisamente più approfondito per le diverse discipline. In generale, le scuole medie comprendono una struttura standard di cui fanno parte le classiche materie, ma esistono alcune strutture che, con curvature specifiche, valorizzano le passioni e le inclinazioni personali dell’alunno stesso. La tipologia più diffusa è senza dubbio l’indirizzo musicale. Introdotta ufficialmente negli anni Novanta, consente agli studenti di dedicarsi allo studio di uno strumento scelto tra quelli disponibili nell’istituto. Le lezioni comprendono teoria di note e pentagramma, esercitazioni individuali con lo strumento ma anche di gruppo. Generalmente viene richiesto un test iniziale per capire quale strumento sia più adatto allo studente. Un’altra opzione presente in diverse scuole è l’indirizzo sportivo: qui si aggiungono ore dedicate ad attività motorie, spesso con la collaborazione di società e federazioni che valorizzano i ragazzi e le ragazze. Lo scopo è promuovere benessere, spirito di squadra e conoscenza di discipline meno praticate, come atletica, arti marziali o sport acquatici. Alcune scuole addirittura propongono progetti di avviamento agonistico, sempre però nel rispetto del carattere educativo della scuola media. Sempre più apprezzato è anche il percorso linguistico, che potenzia l’insegnamento delle lingue straniere. Alcuni istituti introducono lo studio di una terza lingua già dal primo anno, come francese o spagnolo, altri prevedono scambi culturali, certificazioni internazionali o lezioni di una materia insegnata in lingua straniera. Non mancano infine sezioni orientate all’arte e alla creatività: si parla in questo caso di indirizzo artistico o di potenziamento espressivo. Le attività aggiuntive spaziano dal disegno alla pittura, dalla ceramica al teatro, fino alla danza. Negli ultimi anni, inoltre, si sono affermate sezioni con un’attenzione particolare alle discipline scientifiche e tecnologiche.