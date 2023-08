Dal Ministero arrivano oltre 37 milioni di euro  per interventi di messa in sicurezza

Lo stato degli edifici pubblici in Italia, in questo caso delle scuole, è un tema delicato spesso trattato e dibattuto perché molti istituti sono vecchi e hanno bisogno di interventi di messa in sicurezza, o quanto meno di ammodernamento. A questo proposito, sono in arrivo oltre 37 milioni di euro dal Fondo progettazione Enti Locali: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) a inizio mese, infatti, ha reso noti i risultati dei bandi per accedere alle risorse 2021-2023 per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, con priorità alle scuole. Tutti i Comuni interessati alle risorse messe a disposizione dal Fondo progettazione Enti Locali hanno avuto tempo fino al 15 settembre dell'anno scorso per presentare la domanda. E sono stati davvero in molti coloro che hanno partecipato: al Ministero sono state inviate la bellezza di 496 richieste per 3389 progettazioni totali. L'iter è poi proseguito e, dopo l'istruttoria, il Mit lo scorso 1° agosto ha pubblicato la graduatoria delle progettazioni risultate coerenti con le finalità del Fondo e quelle ammesse al finanziamento sono 429. In più, consultando la graduatoria, allegata al decreto del 1° agosto, pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si nota che ogni Comune ha chiesto, e quindi riceverà, importi da 100mila euro in giù. Quindi tutte le progettazioni sono al di sotto della soglia dei 140mila euro per l'affidamento diretto previsto dal Codice Appalti.