"Curiosità e sapere sono stati valorizzati"

Giampiero Cai*

"E’ stato davvero molto interessante e motivante prendere parte alla cerimonia di premiazione del Campionato promosso da ’La Nazione’, che ha celebrato il talento e l’impegno dei giovani giornalisti di Siena e provincia, rappresentando il Rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, e il Presidente del Santa Chiara Lab di Unisi, Angelo Riccaboni.

Il Campionato di giornalismo rappresenta un’importante occasione di crescita e di confronto, e vedere l’entusiasmo di tanti studenti è estremamente gratificante. In particolare, lo è stato nel caso delle classi premiate – la 2C della scuola media ’San Bernardino’ di Siena e le 2A e 3A della scuola media di Pienza - per aver approfondito il tema ‘Il cibo del futuro’ con creatività, ma anche spirito critico.

Il futuro dell’alimentazione passa attraverso soluzioni innovative e sostenibili. Oltre agli alimenti tradizionali, è giusto esplorare nuove fonti di nutrimento, come le piante coltivate con metodi non convenzionali, l’agricoltura rigenerativa e persino ingredienti ’sorprendenti’. Al tempo stesso, la sostenibilità è la chiave per garantire cibo sano e accessibile per tutti, riducendo l’impatto ambientale e preservando le risorse del pianeta. Credo che l’Università di Siena debba essere giustamente orgogliosa di supportare iniziative simili, che valorizzano il sapere e la curiosità delle nuove generazioni".

*Docente del Dipartimento di Scienze della Vita Università di Siena